Concours. Gagnez vos places pour Oldelaf au Bikini !

Dimanche 3 octobre, Oldelaf sera en concert au Bikini de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Grâce au crowdfunding, Oldelaf a produit son nouveau disque « Goliath ». Réalisé par Régis Cecarelli, il est le plus ambitieux et le plus maîtrisé à ce jour de ses albums. Un orchestre à cordes accompagne avec goût et à propos plusieurs titres (Elle dit, L’Amour à l’hôtel Ibis). Des références sonores ou musicales à diverses époques de la chanson française émaillent les différents titres et leur donnent ce que l’on appelait justement des variétés. Certains textes de cette fine plume sont drôles à souhait, d’autres sont sobrement touchants. Tous font des étincelles. Les mélodies vous accrochent comme le ferait une musique familière.

Toulouseblog vous invite à voir le concert de Oldelaf au Bikini ce dimanche 3 octobre !

Oldelaf en concert à Toulouse

Dimanche 3 octobre 2021

Le Bikini