Concours. Gagnez vos places pour Karnaval au Grand Rond Toulouse !

Le Théâtre du Grand Rond accueille cette semaine la compagnie La Controverse pour le spectacle Karnaval. Gagnez vos invitations sur Toulouse Blog !

La compagnie La Controverse, collectif d’artistes créé en 2009 dont le Grand Rond a accueilli la plupart des créations (de Carmelle etc… à Un seul été, Je Jackie ou Les Maîtres du monde)est de retour avec Karnaval. Le carnaval est une période festive qui permet d’inverser et de renverser les rapports et les ordres établis, il est l’espace d’un règlement de comptes fictionnel entre dominés et dominants. C’est à travers les yeux d’une femme amoureuse que le Karnaval que nous vous proposons ici déconstruit joyeusement les archétypes qui fondent notre rapport à l’autre…

L’histoire : Une femme vit dans la banlieue d’une métropole. Elle rencontre un homme. Sans papier. Dont elle tombe amoureuse. La disparition brutale de cet homme déclenche chez elle une crise cathartique mettant en jeu les poncifs d’une société capitaliste cannibale. Elle renverse son monde. C’est Karnaval. Découvrant qu’elle est enceinte et affranchie désormais, elle recompose un paysage ouvert à l’arrivée de ce nouvel être.

Une femme seule donc, un plateau nu. Par le prisme de l’idéologie coloniale dont elle est indirectement l’héritière, elle interroge l’échelle de valeurs qui régit ses relations aux autres, aux étrangers et par extension à tous les êtres vivants. La présence fantomatique d’une nature oubliée se révèle progressivement être l’alternative : le siège de la beauté, le lieu d’un rapport au vivant non vertical. Un très beau portrait sous forme de puzzle, au discours fragmenté et à la corporalité exacerbée pour aborder le rapport à l’étranger, à l’autre comme à soi.

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du 28 septembre au 2 octobre 2021 à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Karnaval

Du 28 septembre au 2 octobre 2021

Le Théâtre du Grand Rond Toulouse