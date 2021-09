Concert. Scorpions de retour à Toulouse en 2022

Partager Facebook

L’histoire d’amour entre Scorpions et la France dure depuis longtemps. Cela fait même près de 50 ans qu’elle perdure au-delà des modes ou des succès. Avec des hits tels que « Still love you », « Rock You Like A Hurricane » ou « Windof Change », la musique du plus populaire des groupes allemands fait pratiquement partie de notre quotidien. Loin de se reposer sur ses lauriers, le quintette d’Hanovre n’a jamais oublié de rendre visite aux Français en sortant régulièrement des albums (les deux derniers en date ont été, une fois de plus, certifiés disque d’or) synonymes de les tournées qui sont toujours passées par de nombreuses villes et festivals de l’Hexagone.

Début 2022 Scorpions sortira un nouvel album studio et repartira donc sur les routes pour une série de 7 dates qui s’arrêtera à Toulouse, Lille, Nice, Amnéville, Clermont-Ferrand et Paris où ils joueront une nouvelle fois à l’Accor Arena, salle où ils avaient été le premier groupe de rock à se produire en 1984. Les Scorpions feront également une halte à Clisson, en tête d’affiche du Hellfest, complet depuis plusieurs mois.

Baptisée « Rock Believer » cette nouvelle tournée et ce nouvel album ne pouvaient porter un meilleur nom. Les derniers concerts que le groupe a donnés en France remontent à juillet 2019… après bientôt 3 ans d’absence forcée, il est plus que temps de recommencer à y croire tous ensemble et les hymnes des Scorpions sont là pour nous rassembler !

Scorpions – « Rock Believer Tour »

ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE

VENDREDI 13 MAI 2022-20h

www.box.fr