Le Théâtre du Grand Rond accueille la Compagnie La Volige pour le spectacle Mes Nuits avec Patti du 17 au 21 mai. Gagnez vos invitations sur Toulouse Blog !

Dans le cadre du projet Be SpectaCtive 2, projet européen de coopération de grande envergure qui met au centre des réflexions la place des publics et leurs participations dans les lieux de diffusion. Au Théâtre du Grand Rond, Le Petit Cercle composé d’une dizaine de participants et participantes s’est mobilisé entre 2019 et 2021, (oui, même en plein confinement !) pour aller voir des spectacles et vous proposer leur coup de cœur: Mes nuits avec Patti Smith, un récit concert époustouflant !

Il est des rencontres qui font grandir ; celle de Patti Smith et sa poésie a marqué une génération. Le disque Easter a dynamité l’imaginaire en faisant vivre la poésie au quotidien. Le personnage du spectacle, Fanny, le découvre vingt ans après et y puise sa force de vie. Ce concert veut faire de Patti Smith un personnage onirique, sorte de guide spirituel auquel Fanny peut s’adresser en cas de doute, de question, en cas de besoin d’énergie et d’inspiration.

Musicienne, chanteuse et comédienne, Fanny chante merveilleusement les chansons de Patti Smith mais aussi celles qui l’ont inspiré. Elle chante, en français et en anglais, elle s’accompagne de l’accordéon et de quelques autres instruments, mais aussi de l’image, du dessin, de l’écriture, de textes et de mots. Ainsi illustrées, la vie de Patti, ses créations, ses textes deviennent accessibles et l’on découvre au passage l’immense talent de Fanny.

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister aux représentations du mercredi 18 ,et vendredi 20 mai à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/