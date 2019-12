Concours – Gagnez vos places pour Jerôme Commandeur au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Jerôme Commandeur présentera son spectacle « Tout en douceur » le mardi 21 janvier 2020 au Zénith de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Depuis son dernier spectacle « Jérôme Commandeur se fait discret » achevé en 2011, on a pu retrouver l’artiste au cinéma et à la télévision comme comédien, réalisateur et aussi comme présentateur mémorable de la cérémonie 2017 des César.

Il revient avec son nouveau spectacle « TOUT EN DOUCEUR » nominé pour les Molières 2018 dans la catégorie humour. Le show a reçu en février 2019 le Globe de Cristal dans la catégorie du meilleur one-man show. Après deux passages en 2019 au Casino Barrière, Jérome Commandeur s’offre un Zénith de Toulouse en 2020.

Jerôme Commandeur – « Tout en douceur »

Mardi 21 janvier 2020

Zénith Toulouse Métropole

Réservations : www.bleucitron.net