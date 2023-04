Concours. Gagnez vos places pour Baptiste Lecaplain à Toulouse !

Partager Facebook

Baptiste Lecaplain présentera son nouveau spectacle « Voir les Gens » le 18 avril au Casino Barrière Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! Co-écrit avec Flober, le seul en scène est à l’image de son artiste à la fois hilarant, touchant et déjanté. En 2023, à Toulouse, deux occasions immanquables de voir Lecaplain sur scène. D’abord le 18 avril puis le 12 Octobre prochain.

Toulouseblog et Euterpe Promotion vous offrent des places pour la date complète du 18 avril.

Réservations : www.box.fr