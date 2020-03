Concours – Gagnez vos places pour Alex Beaupain à Toulouse !

Partager Facebook

Le chanteur Alex Beaupain présentera son nouvel album « Pas plus le jour que la nuit » le samedi 21 mars 2020 à l’Aria de Cornebarrieu. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Alex Beaupain présente Pas plus le jour que la nuit, produit par Sage (Woodkid, Clara Luciani) et Superpoze (Lomepal, Nekfeu). L’artiste touche-à-tout investira les planches de l’Aria à l’occasion de la sortie (automne 2019) de ce sixième album studio, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

L’auteur-compositeur- interprète aux multiples récompenses (César 2008 de la meilleure musique pour Les Chansons d’amour, notamment), débarque à Cornebarrieu, après des scènes mythiques telles que la Cigale et l’Olympia. Amateurs de musique française, rendez-vous à l’Aria !

Alex Beaupain en concert

Samedi 21 mars 2020

Aria de Cornebarrieu

https://www.cornebarrieu.fr/aria/