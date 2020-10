Concours : Gagnez vos entrées pour K’Ptain Park à Toulouse !

Partager Facebook

A Toulouse, K’Ptain Park, premier pirate parc indoor réservé aux enfants de Toulouse, ouvre ses portes aux plus jeunes. Gagnez vos entrées sur Toulouse Blog !

A quelques semaines des vacances scolaires, K’Ptain Park et Toulouse Blog s’associent pour vous offrir vos entrées. Réservé aux enfants, le parc offre de nombreuses activités et attractions indoor avenue de Fronton de 0 à 14 ans !

Pour les plus jeunes, l’espace petit moussaillon, accessible jusqu’à 3 ans est entièrement sécurisé. Vous pouvez accompagner votre enfant à l’intérieur de cet espace avec parcours de psychomotricité, piscine à balles et toboggans en mousse.

Le navire pirates est un méga labyrinthe d’environ 400m² au sol et sur 3 niveaux. Il est dédié aux pirates et marins jusqu’à 14 ans. Il est le point de départ du mat du requin, une tour d’élastiques sur 4 niveaux.

Pour les plus audacieux, la double tyrolienne géante de Gaspard est suspendu à un pont de corde de plus de 30 mètres de long ! La plus grande double tyrolienne de France !

Sans oublier un trampoline park, une piscine à cubes, un ninja park, une piste de luges voir même un espace discothèque et une poste de moto électrique.











Pour plus d’infos :

K’Ptain Park est OUVERT le Mercredi de 14h à 19h et Samedi, Dimanche de 10h à 19h !

https://www.facebook.com/kptainparktoulouse

http://www.kptainpark.fr