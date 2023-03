Concerts de Musiques de Films et de Jeux Vidéo en avril à Toulouse

Partager Facebook

Retrouvez le Neko Light Orchestra à la Halle aux Grains de Toulouse le Dimanche 16 Avril 2023 avec des concerts autour de musiques de film mais aussi de jeux vidéos.

Le groupe Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens professionnels, créé à Toulouse en 2011. Cet orchestre de rock mélodique spécialisé dans la ré-interprétation de musiques des Cultures de l’Imaginaire, s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki…

Cette fois-ci, le groupe joue le Dimanche 16 Avril à la Halle aux Grains de Toulouse avec 3 concerts exceptionnels dont 2 inédits :

– 15H30 – ‘Echos de la Terre du Milieu & de Westeros’ – Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson « Seigneur des Anneaux » créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte « Game of Thrones ».

– 19H30 – LA GRANDE SOIRÉE DU JEU VIDÉO – 2 concerts sur le même ticket

19H30 : ‘Echos d’Hyrule’ – Retrouvez le concert tribute à la saga vidéoludique Zelda

20H45 : Entracte

21H15 : ‘Echos de l’Ultime Fantasy’ – Hommage aux musiques de la série de jeux Final Fantasy

Lien billetteries :

15H30 – https://nekolightorchestra.festik.net/toulouseetmw23

19H30 – https://nekolightorchestra.festik.net/toulousesoireejv23