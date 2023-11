Concert. The Strangers, quand General Elekriks s’associe à deux rappeurs !

Partager Facebook

Soirée hip-hop avec le projet The Strangers ce jeudi 16 novembre au Metronum de Toulouse.

The Strangers est la rencontre entre General Elektriks et deux rappeurs exceptionnels : le français Leeroy (Saïan Supa Crew) et l’américain Lateef The Truthspeaker (Blackalicious, Fatboy Slim). Un hip hop de haute voltige avec un fort ascendant funk qui propose quelque chose d’inédit: du rap où les langues de Shakespeare et de Molière s’allient et s’entrechoquent, le tout ponctué par des refrains imparables. « Movin » , le premier album, une invitation au voyage doublée d’une incitation irrésistible à la danse.

En ouverture, le rappeur toulousain Samir Flynn.

Réservations : https://lemetronum.fr/