Concert solidaire avec l’Ukraine au Metronum de Toulouse

Jeudi 5 mai, un concert solidaire avec le peuple ukrainien a lieu au Metronum de Toulouse.

L’association toulousaine Ukraine Libre et le Metronum se mobilisent et organisent, jeudi 5 mai 2022 à 20h, à Toulouse, un grand concert caritatif en faveur du peuple ukrainien. L’intégralité des fonds collectés lors de la soirée sera destinée à l’achat de matériel médical, notamment des trousses de secours. Pour l’ensemble des artistes de la soirée, « Ce concert est l’occasion pour nous de remercier toutes les familles, bénévoles, entreprises et institutions qui se mobilisent en soutien aux Ukrainiens. Jeudi 5 mai, nous invitons tous les toulousains à venir partager une soirée placée sous le signe de la musique et de la paix ».

À l’occasion de cette soirée exceptionnelle, des artistes ukrainiens renommés et engagés se succèderont sur la scène du Metronum :

Oleg Skrypka du groupe rock Vopli Vidopliassova (VV), véritable star dans son pays et surtout figure incontournable de la résistance ukrainienne,

Khrystyna Soloviy, diva indie-pop également devenue une figure de la résistance, Patsyki z Franeka, nouvelle sensation qui mêle hip-hop et folklore ukrainien,

et aussi le chanteur iconique du Sud-Ouest, Joan de Nadau.

Grand concert caritatif au profit de l’Ukraine

Jeudi 5 mai 2022 à 20h au Metronum,

Billetterie : https://concertdumerci.festik-test.net/spectacles

Découvrez l’association Ukraine Libre

Ukraine Libre est une association toulousaine à but non lucratif, d’intérêt général, qui mène des projets humanitaires et caritatifs à destination de l’Ukraine. Elle collecte et achète de l’aide humanitaire de première nécessité (essentiellement de l’aide médicale, des produits d’hygiène, des aliments pour enfant). Cette aide est acheminée directement en Ukraine, elle y est distribuée dans les localités les plus touchées par la guerre auprès de la population civile, des hôpitaux, des orphelinats, des administrations des villes etc. En parallèle, l’association accompagne les femmes et les enfants ukrainiens qui ont dû quitter le pays et qui se sont installés temporairement dans notre département.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de l’association :