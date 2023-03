Concert. Mélissa Laveaux de retour à Toulouse

Partager Facebook

Mélissa Laveaux présentera son dernier album ce mercredi 29 mars 2023 au Metronum de Toulouse.

Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa Laveaux est de retour avec un nouvel et quatrième album studio : Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque spirituel, poétique et hautement émancipatoire.

Pour nous et pour elle-même, Mélissa Laveaux réactive ainsi, en formidable conteuse des eaux profondes, une force vitale miraculeuse qui contrairement aux apparences n’est jamais totalement anéantie.

Un grand album, à découvrir en live au Metronum ce mercredi 29 mars !

Réservations : www.bleucitron.net