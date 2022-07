Concert hommage au duo Nougaro/ Legrand au Festival de Toulouse !

Partager Facebook

Dans le cadre du Festival de Toulouse, Natalie Dessay et Neima Naouri avec les arrangements de Yvan Cassar rendent hommage au duo Nougaro / Legrand ce dimanche 17 juillet au Jardin Raymond VI.

Dansant sur les terrains de basket du West Side ou dans les rues des shtetls d’Europe de l’Est, chantant une enquête policière à Hollywood ou bien les affres d’un trentenaire célibataire à Manhattan, les musicals de Broadway nous racontent le mythe américain. Parmi les grands compositeurs de ce mariage entre l’opérette et le jazz : Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand et Stephen Sondheim. Mais c’est George Gershwin, pionnier de la rencontre entre jazz et classique qui donne le «la» à toute la comédie musicale américaine.

Natalie Dessay et Neima Naouri incarnent tour à tour Annie Oakley, tireuse d’élite du Far West, Maria, héroïne portoricaine de West Side Story, ou encore Daisy Gamble, patiente sous hypnose qui tombe amoureuse de son psychiatre. Elles sont accompagnées par le pianiste, compositeur et arrangeur Yvan Cassar, partenaire des plus grands artistes de la scène française depuis près de 20 ans.

Ils ont choisi pour ce concert particulier dans la ville rose de rendre hommage à Claude Nougaro en nous interprétant les chansons que Michel Legrand a composées pour lui. Nous aurons le bonheur de retrouver les chansons qu’ils ont créées ensemble Le cinéma, Serge et Natalie, Tiens toi bien à mon cœur… Chansons films de ce duo magique qui nous emmènent jusqu’à l’hymne éternel Toulouse.

Infos : festival.toulouse.fr