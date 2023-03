Concert. Djadja & Dinaz au Zénith Toulouse cet automne

Partager Facebook

Le duo Djadja & Dinaz sera en concert au Zénith Toulouse Métropole le 19 novembre prochain.



Plus d’un milliard de vues sur YouTube, des hits à volonté, cinq albums dont quatre certifiés double disque platine, dont le dernier album à succès « SPLEEN » pour lequel le livestream YouTube #LIVESPLEEN a comptabilisé près d’un million de vues en trois jours au moment de sa sortie. Djadja & Dinaz c’est aussi plus d’un million de disques vendus à travers le monde, plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Ils sont sans doute le duo le plus en vue de la scène urbaine française !

On ne les arrête plus côté live non plus ! Après un Zénith de Paris le 7 octobre 2022, annoncé et sold-out en 3h, c’est deux dates à l’Accor Arena les 10 et 11 décembre 2023 qu’ils auront rempli en un temps record ! Face à ce succès incontestable, ils rajoutent des dates dans la France entière dont un Zénith Toulouse le 19 novembre 2023.

Entre la sortie de leur sixième album ALPHA et des concerts spectaculaires dont eux seul ont le secret… jusqu’à ce qu’il soit votre…2023 sera sans aucun doute l’année de Djadja & Dinaz !

