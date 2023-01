Partager Facebook

Les dessinateurs et scénaristes de bande dessinée Alfred et Charles Berberian mêlent leurs univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien Lallemant et JP Nataf lors du spectacle « Tous pour un » ce dimanche 29 janvier à l’Aria.

« Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les couleurs du musicien, certains dessins sont des sons et certaines chansons des peintures. » C’est en ces termes stimulants que ces quatre artistes, complices de longue date, nous invitent à un voyage musical lu et dessiné à quatre mains.

Un trajet aléatoire vers tous les horizons possibles conduit par Alfred et Charles Berberian, tous deux primés au festival de la BD d’Angoulême (et ailleurs !), véritables virtuoses dans l’exercice du dessin en direct. Habitués à unir leurs voix sur scène et à trouver l’inspiration dans leurs lectures, les mélodistes et guitaristes JP Nataf et Bastien Lallemant viennent parfaire le dispositif d’une soirée aussi dense que malicieuse, qui nous réserve bien des surprises dans l’attribution des rôles de chacun.

Infos : cornebarrieu.fr