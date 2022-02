Concert caritatif des Amis de l’Oncopole ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Les Amis de l’Oncopole organisent un grand concert caritatif, ce vendredi 18 février 2022 à 20h, à la Halle aux Grains de Toulouse. Objectif : récolter des fonds au profit des malades de l’Oncopole et de leurs aidants.

À l’occasion de cet événement, l’association toulousaine invite les initiés comme les néophytes à découvrir ou redécouvrir le génie du compositeur français Camille Saint-Saëns, dont on vient de célébrer le centenaire de la disparition.

Le concert caritatif inscrit à son programme : Orient et Occident, Op. 25 / Pas redoublé, Op. 86 / Bacchanale de « Samson et Dalila », Op. 47 / Concerto N°2 en Sol Mineur, Op. 22 et le célèbre Carnaval des Animaux. Sous la direction de Mathieu Larrieu avec David Lively, pianiste, l’Orchestre d’Harmonie de la Musique des Parachutistes et les musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

Ce rendez-vous est ouvert à tous, au grand public et aux entreprises, avec des places à partir de 25€.

Depuis maintenant 7 ans, Les Amis de l’Oncopole œuvrent en faveur de l’amélioration du bien-être des patients et du soutien de leur entourage.

Grâce à ses 400 adhérents, à l’aide des pouvoirs publics et de donateurs privés, et aux nombreuses opérations caritatives organisées toute l’année, l’association leur permet de bénéficier gracieusement de soins de support, d’ateliers artistiques et de diverses activités, des temps précieux pour traverser l’épreuve de la maladie.

À ce jour, Les Amis de l’Oncopole ont accompagné 1 500 patients / aidants.

Infos et réservations : https://les-amis-de-l-oncopole.festik.net/