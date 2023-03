Complet mercredi à Toulouse, Redouane Bougheraba de retour à l’automne

Partager Facebook

Quel succès ! Après deux dates complètes au Casino Barrière de Toulouse le 14 juin 2022 et le 18 janvier 2023 et un Zénith le 15 mars 2023, il revient encore une fois au Zénith Toulouse Métropole le 16 octobre 2023.

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale ! Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps Malade et Mehdi Idir La Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.

Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes

Pour voir l’humoriste une nouvelle fois, rendez-vous le 16 octobre prochain toujours au Zénith Toulouse Métropole.

Réservations : www.box.fr