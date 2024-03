Complet au Casino, Artus de retour à Toulouse en 2025 avec un Zénith !

Partager Facebook

Le succès continue pour l’humoriste. Mardi 5 et mercredi 6 mars, il jouera son nouveau spectacle dans un Casino Barrière à guichets fermés. Vous avez raté vos places pour l’un des deux Casino Barrière de 2024 ? Pas de soucis, Artus reviendra jouer son spectacle au Zénith Toulouse en 2025.

Après le succès de sa pièce « Duels à Davidéjonatown », l’humoriste repart en tournée partout en France en ce début d’année avec un nouveau seul en scène. Celui découvert en 2011 dans « On n’demande qu’à en rire » continue son parcours exceptionnel entre des séries (Le Bureau des Légendes), des pièces, des passages mémorables à la TV (VTEP, …) ou encore au cinéma avec plusieurs rôles majeurs et une première réalisation « Un p’tit truc en plus » qui sortira le 1er mai . Il est d’ailleurs à l’affiche du film « Chien et Chat » au côté de Franck Dubosc et Reem Kherici.

En tout cas, il faudra patienter jusqu’en 2025 pour le revoir sur la grande scène du Zénith Toulouse Métropole.

Artus à Toulouse

2 mars 2025

Zénith Toulouse Métropole

Réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/