Cinquième Elément, Holy Motors…le programme du cinéma en plein air à Toulouse !

Découvrez la programmation de la semaine au Cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse !

Chaque été, la cour de la Cinémathèque de Toulouse se transforme en salle à ciel ouvert pour vivre le cinéma autrement. Durant 7 semaines pas moins de 30 films seront projeté sur la façade du bâtiment rue du Taur. Des Tontons flingueurs à Pretty Woman ou de Casablanca à Mad Max: Fury Road, il y en aura pour tous les goûts !

Record pour la Cinémathèque. Ce sont 5 395 personnes (350 spectateurs de moyenne par séance) qui se sont réunies dans la cour de la Cinémathèque pour voir des films comme Captain Fantastic, Casablanca, Drunk, In the Mood for Love, La Cité de la peur, Les Tontons flingueurs, Moonrise Kingdom ou The Truman Show. Quant aux séances en salle (tous les films projetés en plein air sont repris en salle le lendemain de leur projection en plein air), elles ont rassemblé 1 188 spectateurs (80 spectateurs de moyenne par séance) .

Et cette semaine au programme :

Mercredi 17 aout : Le Gouffre aux Chimères

Jeudi 18 aout : Under The Skin

Vendredi 19 aout : Le Cinquième Elément

Samedi 20 aout : Sueurs Froides

Dimanche 21 aout : Holy Motors

Le détail de la programmation est à retrouver sur le site de la Cinémathèque : lacinemathequedetoulouse.com