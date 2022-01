Cinémathèque de Toulouse : Rencontre avec Stéphane Mirkine, fille et petite-fille de photographes

Stéphane Mirkine sera présente à Toulouse, à la Cinémathèque et à Ombres Blanches, pour présenter son ouvrage « Mirkine par Mirkine » ainsi que le film Les Enfants du Paradis.





Alors que sortira le 2 février aux éditions Flammation le livre Mirkine par Mirkine. Photographies de cinéma (L’âge d’or du cinéma en 500 photographies), la Cinémathèque de Toulouse rend hommage aux Mirkine, deux générations de photographes de plateau, figures des studios de la Victorine et du cinéma français.

L’exposition Léo et Yves Mirkine : photographes sur un plateau, présentée du 4 janvier au 3 avril 2022 à la Cinémathèque de Toulouse, est une invitation à plonger dans 50 ans de cinéma au travers du prisme d’un métier particulier : celui de photographe de plateau, personne chargée de la prise de vue photographique sur les tournages et les plateaux de cinéma.

Léo Mirkine et son fils Yves font partie des grands noms qui ont honoré ce travail. Des années 1930 aux années 1980, ils ont accompagné à eux deux la réalisation de plus de 160 films et emmagasiné près de 120 000 négatifs que gère avec passion Stéphane Mirkine, fille de Yves, petite-fille de Léo.

De La vie est à nous (Jean Renoir, 1936) au Testament d’Orphée (Jean Cocteau, 1959) en passant par Les Diaboliques (Henri-Georges Clouzot, 1954), de Montparnasse 19 (Jacques Becker, 1957) aux Jeunes Loups (Marcel Carné, 1967), ils ont marqué de leur empreinte le cinéma populaire français. Mais pas seulement. Certaines productions américaines aussi, quand des scènes se tournaient autour de Nice, et pour Léo Mirkine sa couverture du Festival de Cannes pendant 40 ans a mythifié à jamais des portraits de stars comme Brigitte Bardot ou Robert Mitchum.

Stéphane Mirkine sera présente samedi 5 février à 16h à la librairie Ombres Blanches pour une rencontre et une signature de son ouvrage Mirkine par Mirkine (Flammarion, 2 février 2022).Elle sera également présente samedi 5 février à 21h à la Cinémathèque de Toulouse où elle présentera le film Les Enfants du paradis de Marcel Carné (1943-1945), sur le tournage duquel son grand-père Léo Mirkine fut photographe de plateau.