Cinémathèque de Toulouse : Dernière semaine pour le cinéma en plein air 2020

Nouvelle semaine de cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse avec quatre nouveaux long-métrages.

Depuis le 17 juillet, le cinéma en plein air est de retour pour une 16e édition. Du cinéma, du très grand cinéma, à voir sous les étoiles. Entre autres, on pourra (re)découvrir Very Bad Trip, Un Américain à Paris, Sacré Graal, Billy Elliot, Le Mépris, Diamant sur canapé, Coup de Foudre à Notting Hill et tant d’autres. Pendant cinq semaines ,c’est pas moins de 31 films projetés en plein air.

Cette année, les films proposés en plein air sontt visibles le lendemain en salle à la Cinémathèque de Toulouse.

Alors, quel est le programme de cette dernière semaine ?

Mercredi 26 aout : L’Effet aquatique

Jeudi 27 aout : Retour vers le Futur

Vendredi 28 aout : Snowpiercer