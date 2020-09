Cinéma. Découvrez Josep en présence de son réalisateur à Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi 2 octobre à 21h15, en ouverture du festival Cinespaña, le Cinéma ABC de Toulouse propose de découvrir Josep en présence du réalisateur Aurel.

Dessinateur pour le Monde et le Canard Enchaîné, Aurel nous offre un film dessiné sur cette période oubliée de l’Histoire, la Retirada. Par son approche très singulière, ce projet est un hommage au dessin. Le dessin, à la fois comme cri, trait mémoriel et geste politique. Un film incontournable.

Infos : http://abc-toulouse.fr/

Un hommage de la Région à Josep Bartoli

Le film était présenté aussi mercredi à l’occasion du Festival du film de Fiction Historique de Plaisance du Touch. A cette occasion, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a signé la donation des œuvres de Josep Bartoli. Inauguré en octobre 2015, le Mémorial du Camp de Rivesaltes est un emblème de l’histoire française et européenne que la Région Occitanie a souhaité ouvrir largement aux publics du territoire. Témoin notamment de l’internement des réfugiés espagnols, mais également des juifs et tsiganes pendant la seconde guerre, il retrace une part de l’histoire de France à travers des expositions et rencontres pour le grand public.

Avec la sortie nationale du film « Josep », du Montpelliérain Aurel, la Région a souhaité renforcer les collections du Mémorial grâce à la donation d’une partie des œuvres de Josep Bartoli (collection new-yorkaise), réfugié espagnol, dessinateur de presse et personnage principal du film d’Aurel.