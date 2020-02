Ciné Hits : Bodyguard le 6 février aux Gaumont Wilson et Labège

Partager Facebook

La prochaine séance Ciné Hits des cinémas Gaumont Toulouse et Labège s’annonce cultissime ! Le jeudi 6 février, quelques jours avant la Saint-Valentin, les spectateurs pourront revivre l’histoire d’amour entre Whitney Houston et Kevin Costner. Avec sa bande originale mythique, Bodyguard a bercé toute une génération. En plus de cette projection exceptionnelle et unique, le public de la salle pourra participer à un quiz pour tenter de gagner des cadeaux.

Un couple mythique, une romance sur fond de thriller et une bande originale inoubliable… Bodyguard est incontestablement un film culte. A l’origine, le scénario est signé Lawrence Kasdan (coauteur des Aventuriers de l’Arche perdue). Le film aurait dû être tourné dans le milieu des années 70 et être destiné au duo Steve McQueen-Diana Ross mais le projet tomba à l’eau et se retrouva longtemps oublié dans les tiroirs.

Lorsque Kevin Costner entend parler de ce vieux projet, il convainc son ami Mick Jackson (Volcano) de le mettre en scène. L’acteur, qui vient d’enchaîner Danse avec les loups (qu’il réalise et interprète), Robin des Bois, prince des voleurs et JFK, est au sommet de sa carrière. Pour incarner Rachel, l’acteur, qui est aussi producteur du film, pense immédiatement à Whitney Houston. Un choix judicieux. Pour son premier rôle sur grand écran, la diva fait des étincelles.

À sa sortie en 1992, Bodyguard est un joli succès critique et un immense triomphe populaire. En France, le film enregistre plus de trois millions d’entrées. Dans le monde, il comptabilise plus de 410 millions de dollars de recettes. La Bande Originale aussi connaît un succès colossal et s’est arrachée à 45 millions d’exemplaires dans le monde. Signée Whitney Houston, l’artiste interprète pas moins de six titres dont le mythique I Will Always Love You.

C’est ainsi un grand moment de romantisme que promet la séance Ciné Hits du jeudi 6 février. Elle fera à coup sûr verser quelques larmes aux âmes les plus sensibles !

CINÉ HITS :BODYGUARD

Jeudi 6 février 2020

Gaumont Labège et Toulouse Wilson