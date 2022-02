Christelle Chollet présente son nouveau spectacle à Toulouse !

Partager Facebook

Christelle Chollet prendra place les 17 et 18 février au Café Théatre des 3T de Toulouse pour y présenter en avant-première son nouveau spectacle « Reconditionnée ».

Christelle Chollet, fidèle et amie des 3T depuis des années y réserve toujours la présentation de ses nouveaux shows. Et donc c’est un sacré privilège et une grande joie de découvrir les 17 et 18 février à 20h son tout nouveau cru.

Dans la peau d’une love coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, d’une prof, d’une prédatrice, d’une citadine qui a changé de vie. Une ronde de personnages, de stand up et de tubes revisités à la sauce Chollet.

Sketchs, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. Rendez-vous à Toulouse en février !

Réservations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/christelle-chollet-reconditionnee