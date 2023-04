Chasse aux œufs géante  à Toulouse

Partager Facebook

Pour fêter Pâques, Midica et Gigiland organisent des chasses aux oeufs géantes.

Le mercredi 5 et le samedi 8 avril, Gigiland et le magasin Midica organisent tout au long de ces deux journées une chasse aux oeufs géante. Le but du jeu ? Trouver un œuf à chaque étage du magasin. Un moment de convivialité à partager en famille, avec à la clé : un choco sucette à gagner chez Gigiland et un bon de réduction de 10€ chez Midica (à partir de 40€ d’achat).

Alors, à vos paniers, prêts, chassez !

INFOS PRATIQUES

Midica

13, place Esquirol – 31 000 Toulouse

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30