Championnat mondial de tir aux armes préhistoriques au Musée de l’Aurignacien

Samedi 15 et dimanche 16 août, le Musée de l’Aurignacien, situé au cœur du Comminges, accueille la 30ème manche du championnat européen et du monde de tir aux armes préhistoriques, en collaboration avec l’association Terre Mère.

Les champions du monde entier viendront s’y affronter durant tout le week-end, avec les techniques ancestrales utilisées par les Hommes de la Préhistoire pour chasser (tir au propulseur et tir à l’arc), sur un parcours jalonné de plusieurs cibles.

Le championnat est gratuit et ouvert au public, sous conditions d’apporter le matériel adapté (sagaies et propulseurs/arc primitif et flèches).

Programme du week-end de championnat :

Samedi 15 Août 2020

13h : Inscriptions à l’accueil du site

14h : Championnat d’Europe de Tir à l’Arc Préhistorique

18h : ISAC Tir Mondial de Précision au Propulseur

20h : Remise des prix et des diplômes.

Dimanche 16 Août 2020

9h : Inscriptions à l’accueil du site

10h : Championnat d’Europe de Tir au Propulseur

14h : Remise des prix et des diplômes.

15h : ISAC : Tir Mondial de Précision au Propulseur

Cet été, le musée de l’Aurignacien propose aussi chaque week-end, le matin, une balade commentée du musée jusqu’à l’abri préhistorique. L’après-midi, les médiateurs du musée proposent une visite thématique et des animations.

Le Musée de l’Aurignacien

Géré depuis 2016 par un syndicat mixte réunissant le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges, ce musée, intégré dans un environnement naturel préservé du piémont pyrénéen, appartient au réseau national des « Musées de France ». Riche d’environ 18 000 pièces, il a pour vocation d’exposer le patrimoine archéologique découvert à l’abri d’Aurignac, et plus largement de présenter la culture aurignacienne, propre aux premiers hommes anatomiquement modernes qui vécurent en Europe il y a environ 35 000 ans.