César 2022 : La liste des nommés sans le film toulousain PIL

Découvrez la liste des nommés pour les César 2022 avec en tête Aline, Annette ou encore Bac Nord et surtout les Illusions Perdues. Déception pour la non-nomination du film des studios TAT de Toulouse, PIL.

Une liste de nominations pour les César est toujours l’endroit des regrets, des reproches et de quelques énervements ou déceptions. Des oublis souvent comme Kaamelott pour les décors ou les costumes, mais aussi de PIL énorme succès pour un film d’animation français en 2021 mais oublié par l’académie des César.



En tout cas, c’est le très réussi Les Illusions Perdues qui part en tête avec 15 nominations devant le moyen Aline et le chef d’oeuvre de Leos Carax « Annette ». On vous laisse découvrir l’ensemble des nominations…et rendez-vous le 25 février pour les résultats.



Liste des nominations aux César 2022

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L’événement

La Fracture

Illusions perdues »Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour « Aline »

Leos Carax pour « Annette »

Cédric Jimenez pour « Bac Nord »

Audrey Diwan pour « L’événement »

Xavier Giannoli pour « Illusions perdues »

Arthur Harari pour « Onoda, 10 000 nuits dans la jungle »

Julia Ducournau pour « Titane »

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, « Les Intranquilles »

Valéria Bruni Tedeschi, « La Fracture »

Virginie Efira, « Benedetta »

Vicky Krieps, « Serre moi fort »

Valérie Lemercier « Aline »

Léa Seydoux, France

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, « Les Intranquilles »

Adam Driver, « Annette »

Gilles Lellouche, « Bac Nord »

Vincent Macaigne, « Médecin de nuit »

Benoît Magimel, « De son vivant »

Pio Marmaï, « La Fracture »

Pierre Niney, « Boîte noire »

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, « Illusions perdues »

Cécile de France, « Illusions perdues »

Aissatou Diallo Sagna, « La Fracture »

Adèle Exarchopoulos, « Mandibules »

Danielle Fichaud, « Aline »

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, « Bac Nord »

Xavier Dolan, « Illusions perdues »

Vincent Lacoste, « Illusions perdues »

Karim Leklou, « Bac Nord »

Sylvain Marcel, « Aline »

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, « Slalom »

Salomé Dewaels, « Illusions perdues »

Agathe Rousselle, « Titane »

Anamaria Vartolomei, « L’événement »

Lucie Zhang, « Les olympiades »

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, « Suprêmes »

Sami Outalbali, « Une histoire d’amour et de désir »

Timotée Robart, « Les magnétiques »

Makita Samba, « Les Olympiades »

Benjamin Voisin, « Illusions perdues »

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L’événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Nord

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d’animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court métrage d’animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

« Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court métrage de fiction

L’Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire

Animal

Bigger Than Us

Debout les femmes

Indes galantes

La Panthère des neiges