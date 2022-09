Ce week-end, la Super League Triathlon arrive à Toulouse

Partager Facebook

Les 1er et 2 octobre, la 4e étape de la Super League Triathlon arrive à Toulouse avec un parcours au coeur de la ville rose et sur la Daurade.

Le championnat de la Super League Triathlon (SLT), 1er circuit international de compétitions de la discipline qui regroupe les meilleurs athlètes féminins et masculins du monde, a débuté à Londres la semaine dernière. La championne française Cassandre Beaugrand a d’ailleurs remporté avec panache cette première épreuve. La ville de Toulouse sera la quatrième et avant-dernière étape le 1er et 2 octobre prochains, avant la grande finale 2022.

C’est la première fois qu’une compétition de la SLT se tiendra en France.

Le principe

Imaginez-vous répéter trois fois la même course, avec trois épreuves, mais dans un ordre différent ! Il s’agit d’une épreuve en 3 phases séparées par des pauses de 2 minutes. Les athlètes vont se confronter sur 300m de natation, 4km de vélo et 1,6km de course à pied. Lors des 2 premières phases, les athlètes partent tous ensemble mais lors de la 3ème, ils sont en chasse, c’est-à-dire qu’ils repartent par ordre avec les écarts de temps cumulés lors des étapes 1 et 2.

« Ce format, inédit en France, sera une véritable découverte pour le public qui peut s’attendre à une course spectaculaire car avec ce format, la difficulté est qu’il faut toujours être « à fond », il n’y a aucun temps de répit durant les 3 phases. » souligne Michael D’Hulst, directeur de la Super League.

Les athlètes élites donnent rendez-vous au public Place du Capitole

Les équipes étant désormais constituées, de nombreux athlètes internationaux ont déjà confirmé leur participation à la course de Toulouse. Samedi 1er octobre, plusieurs seront présents sur la Fan Zone place du Capitol, dont les Français : Vincent Luis, Cassandre Beaugrand (vainqueure chez les élites femmes à Londres) et quelques surprises…

Rappel du programme de l’événement Toulousain

Samedi 1er octobre : place aux animations tout le week-end – une fan zone sera installée place du Capitol, de 11h00 à 17h30 avec de nombreuses animations proposées, par le Triathlon Toulouse Métropole

Dimanche 2 octobre : une journée de courses ouvert à tous

Place du Capitole (1) 08h30 – 11h00 : Bike and Run ouvert à tous (sur inscription)

Sur le port de la Daurade (2) 13h00 – 15h30 : Compétition des athlètes élites Femmes et Hommes Sur un parcours ouvert au public

Pour en savoir plus sur l’événement et les inscriptions : https://superleaguetriathlon.com