Ce soir, cinéma en plein air chez les Colocs près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Séance de cinéma en plein air au bord du Canal du Midi ce 25 aout à 20h. Rendez-vous chez les Colocs au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan près de Toulouse.

Les Coloc, restaurant éphémère qui a installé, le temps d’un été, ses cuisines au Mas des Canelles accueille le 25 août prochain une soirée spéciale. Au menu : un dîner aux petits oignons préparé avec des produits de la région, un cadre bucolique au bord du canal du Midi et un film culte, Intouchables.

Cet événement est organisé en partenariat avec la Mission Mécénat de Voies navigables de France et une partie de la billetterie sera reversée à la replantation du cours d’eau.

Les Colocs, un restaurant éphémère de qualité

Les Coloc, c’est la recette parfaite pour un bon moment au bord de l’eau grâce à l’association de plusieurs acteurs régionaux : un lieu de réception, le Mas des Canelles géré par Miharu, un traiteur événementiel, Bicoq’ Traiteur, des artisans de la Maison Garcia et de chez Betty (fromager/affineur), des cavistes des Canons de la Garonne et de la Boutique des vins et des mixologues du Fat Cat. Tout l’été, du mardi au samedi à partir de 18h et le dimanche de 11h à 15h (brunch), les Coloc ouvre leur porte avec une promesse « partager LE VRAI Art de vivre à la toulousaine ».

Réservations : https://www.billetweb.fr/soiree-diner-cine-chez-les-coloc

Le Mas des Canelles

Chemin des Canelles

31320 Castanet-Tolosan