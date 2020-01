Camille Lellouche en spectacle au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Camille Lellouche sera en spectacle ce mardi 28 janvier 2020 au Zénith de Toulouse.

Camille LELLOUCHE a grandit à Vitry-sur-Seine en banlieue parisienne. A 6 ans, elle plaque ses premiers accords de piano pour 20 ans de cours et 5 ans dalto.Pour devenir une artiste complète, elle prend des cours de comédie chez Acting International et s’exprime à travers son autre passion la chanson dans les piano-bars.

Elle est alors chef de rang lorsquelle est repérée par la réalisatrice Rebecca Zlotowskidans le restaurant où elle travaille. Elle va lui proposer un rôle dans son premier long métrage « Grand Central » aux côtés de Léa Seydoux, Tahar Rahim et Olivier Gourmet. Elle est second rôle féminin. Le film est sélectionné au Festival de Cannes, ce qui permet à Camille de monter les célèbres marches du Palais des Festivals.

Camille en parallèle s’empare des réseaux sociaux à travers des vidéos humoristiques.Au hasard d’un tournage, cest la rencontre avec Laurent Junca et Dominique Perrin. C’est explosif et évident : « Tu dois monter sur scène, tes une show girl ».

Dans le même temps s’enchaîne directement The Voice (2014-2015) où Camille finit demie-finaliste. La tournée des Zenith terminée, elle écrit et met en scène son spectacle avec Laurent Junca à travers des personnages de femmes qu’elle fait plus qu’incarner. C’est le Casino de Paris en première partie de Virginie Hocq qui sera la scène de sa première apparition.

En 2016, « Camille en vrai », son premier spectacle est né. Camille toujours téléphone en main, part à la rencontre de son public à Marseille, La Rochelle, Nantes, Lille, Aix en Provence, Hyères…

Elle continue sa carrière d’actrice en tournant dans le second long métrage de Rebecca Zlotowski « Planétarium » aux côtés de Natalie Portman et Lily Rose Depp.

Elle sera sur la scène du Zénith Toulouse Métropole ce mardi 28 janvier 2020.

CAMILLE LELLOUCHE

MARDI 28 JANVIER 2020 – 20H00

ZÉNITH TOULOUSE MÉTROPOLE