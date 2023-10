Broken Back en novembre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Broken Back sera en concert le 25 novembre prochain au REX de Toulouse avec un nouvel album prévu pour la rentrée 2023.

Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « indie-alternative » originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper.

Sony US le repère et le signe. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser. C’est aujourd’hui après 300 concerts aux quatre coins du monde une nomination aux victoires de la musique en révélation scène en 2017, son premier album disque d’or en France, et platine à l’international que l’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 millions de d’écoutes.

Un nouvel album à paraitre en septembre prochain, une nouvelle tournée d’une cinquantaine de dates à partir de l’Automne 2023, et sa pop lumineuse de nouveau partout en radio en France : aucun doute… Le jeune Broken… is Back !

Réservations : www.bleucitron.net