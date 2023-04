Born To Rave : Grande soirée Electro à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rassemblant des milliers de passionnés de BPM musclés aux quatre coins de la France, la tournée Born To Rave revient en force le samedi 15 avril 2023 à l’Arena de Toulouse pour une nuit sous le signe de la fête et des musiques électroniques.

Défricheur de talent, activiste de la première heure et aujourd’hui leader du genre, le label Audiogenic a toujours eu à cœur de promouvoir la frange dure de la Techno aux oreilles du plus grand nombre afin de faire danser les foules. Plus déterminé que jamais à faire revivre cette célébration électronique annuelle, Audiogenic investit pour la toute première fois l’Arena à Toulouse le samedi 15 avril 2023 pour un évènement hors du temps !

Au programme : un plateau artistique rare composé de têtes d’affiches nationales et internationales qui se relaieront aux platines de l’Arena pour délivrer un véritable panorama de la Hard Electronic Music : entre Hardcore, Uptempo et Raw. Une expérience dans les méandres des genres par les meilleurs de la scène Hard Music qui présage là un moment de joie et de fête explosive !

Pour ouvrir la cérémonie, c’est la reine incontestée du Hardcore Italien, Anime, qui viendra décimer ses bombes musicales lors d’une performance puissante et radicale ! Une force de frappe suivie par l’une des figures emblématiques du genre, l’italien Andy The Core, reconnu pour sa musique sauvage, féroce et sans merci.

Les festivités se poursuivront avec la pépite espagnole du Hardcore et de l’Uptempo, Lady Dammage. Véritable bombe scénique écumant tous les plus gros festivals européens du genre, elle viendra dévaster le dancefloor à coup de BPMs ravageurs ! Elle sera talonnée par LA représentante emblématique féminine de la scène Hardcore française, Goetia, qui transportera la foule de ses beats effrénés et destructeurs pour un show aussi énergique qu’audacieux.

Paul Seul, célèbre co-fondateur de l’incontournable crew de la scène française Casual Gabberz, viendra quant à lui mitrailler le public de son fameux style « Frapcore », fusionnant subtilement kicks ravageurs et Gimmicks rap pour un set envoutant et apocalyptique.

Enfin, cette programmation bouillante se clôturera par l’étoile montante régionale, Athenalys, qui achèvera d’enflammer le dancefloor à coup caisses claires foudroyantes et de kicks tranchants !

Tourbillon de sonorités explosives et mélodies enivrantes : fêtards/public toulousains, attention ! La soirée Born to Rave du 15 avril à l’Arena est incontestablement l’évènement Hard Music à ne manquer sous aucun prétexte !

Billets disponibles ici : https://bit.ly/BTR23-Toulouse