Basket : Un ancien toulousain en NBA !

Passé par Toulouse, Olivier Sarr évoluera en NBA. L’intérieur des Oklahoma City Blue a signé un contrat de 10 jours avec le Thunder. Olivier Sarr a un coup à jouer en cette période pour intégrer la rotation d’OKC.

Né à Niort puis arrivé à Toulouse vers 12 ans, Olivier Sarr a créé de belles attaches à Toulouse au pôle fédéral de basket-ball de Midi-Pyrénées et au TOAC (Toulouse Olympique Aérospatiale Club). L’intérieur prendra ensuite la direction des Etats-Unis et l’université de Wake Forrest puis de Kentucky. Non drafté, il participe quand même au Summer Camp avec Memphis avant de signer un contrat de 10 jours avec le Thunder.

Olivier Sarr intègre une belle franchise où a évolué trois MVP ces 10 dernières saisons : Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden.

A noter que Olivier Sarr est ambassadeur du Stade Toulousain et était à Ernest Wallon en septembre dernier.