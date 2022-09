Avec « Au Rythme de nos Rêves », le Casino Barrière Toulouse lance sa saison !

Partager Facebook

Le Casino Barrière Toulouse lance sa saison ce vendredi 30 septembre avec la comédie musicale Au Rythme de nos rêves.

Découvrez la nouvelle comédie musicale du Casino Barrière Toulouse, interprétée par 14 artistes comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens et performeurs, qui met plus que jamais à l’honneur la Ville Rose et l’identité toulousaine que nous connaissons tous et comme nous l’aimons tous.

Au fil des plus grands tubes des années 80, 90 et 2000, se dessine l’histoire d’une bande de jeunes gens du Sud de la France, qui vont tout tenter pour réaliser leurs rêves, entre ambition et désillusion, amour et amitié.

Les titres de Mylène Farmer, Patrick Bruel, Claude Nougaro, MC Solaar, Earth Wind and Fire, Beyonce, ne sont que quelques-unes des inoubliables chansons qui vont amener Lucas et ses amis dans leur quête de succès, et leur envie de vivre à tout prix leur passion dévorante.

La Comédie musicale se jouera toute l’année jusqu’au 23 juin 2023 au Casino Barrière. Ne la ratez pas !

> Réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations

Une saison 2022-2023 exceptionnelle

Qui dit première de la saison, dit regard sur le programme qui nous attend ! Et le 5 octobre, ça commence fort avec le concert complet de Yannick Noah. Puis on aura dans les temps forts, Paul Mirabel le 19 octobre, Jerome Niel le 27 octobre, Amel Bent le 30 novembre, Maxime Le Forestier le 8 janvier 2023, Camille Lellouche le 8 février 2023, Laura Laune le 9 février 2023 ou encore Vincent Dedienne le 8 mars 2023 et Edouard Baer le 31 mai 2023.

Mais le Casino Barrière c’est encore plus que ça dans cette saison 2022-2023 : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations