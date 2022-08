Avec Amour et Acharnement, Les Cinq Diables…les sorties de la semaine au Cinéma !

Partager Facebook

Nouvelle semaine de sorties au cinéma avec Les Cinq diables, Everything Eveywhere all at once, Avec amour et acharnement, Flee et La Plage Blanche.

Avec amour et acharnement de Claire Denis

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Everything Everywhere All at Once de Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener.

Les Cinq Diables de Léa Mysius

Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.

Flee de Jonas Poher Rasmussen

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.

La Page blanche de Murielle Magellan

Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?