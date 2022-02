Avant-première toulousaine pour le film Irréductible de Jérome Commandeur

Partager Facebook

Le jeudi 17 février, le CGR Blagnac recevra Jérome Commandeur pour son film « Irréductible » , Grand Prix du dernier Festival de l’Alpe D’Huez 2022.

Dans son nouveau film, Jérome Commandeur raconte l’histoire d’une inspectrice ministérielle un peu trop zélée va utiliser tous les moyens en son pouvoir pour faire craquer Vincent Peltier, paisible fonctionnaire aux Eaux et Forêts à Limoges. Ce dernier n’est pas du tout décidé à abandonner son travail « garanti à vie » ! La guerre des nerfs ne fait que commencer quand elle le mute dans les pires recoins de France, jusqu’au Pôle Nord…Au casting, on retrouvera aussi Laetitia Dosch, Esteban ( Naive New Beater) et Pascale Arbillot.

Ce remake très attendu du film italien Quo Vado ? de Gennaro Nunziante sortira en France le 29 juin 2022. En attendant, grande tournée pour Jérome Commandeur avec le 17 février prochain une rencontre au CGR Blagnac.

Réservations pour la séance : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/reserver/F353439/D1645126200/VF/156/