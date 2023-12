Partager Facebook

Le réalisateur Stéphane Demoustier (La Fille au bracelet) présente son nouveau film au Cinéma ABC Toulouse le 20 décembre prochain.

En 2019, Stéphane Demoustier avait cueilli tout le monde avec l’excellent film « La Fille au Bracelet ». Drame autour d’un procès d’une jeune fille, ce long métrage avait signé la reconnaissance pour son réalisateur. Il est de retour cette année avec Borgo, après un passage par la série l’Opéra.

Le film, mettant en scène Hafsia Herzi, Moussa Mansaly, Florence Loiret Caille, Pablo Pauly raconte l’histoire de Melissa, 32 ans, surveillante pénitentiaire expérimentée, qui s’installe en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari. L’occasion d’un nouveau départ. Elle intègre les équipes d’un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens. L’intégration de Melissa est facilitée par Saveriu, un jeune détenu qui semble influent et la place sous sa protection. Mais une fois libéré, Saveriu reprend contact avec Melissa. Il a un service à lui demander… Une mécanique pernicieuse se met en marche.

Un film remarquable à découvrir en présence du réalisateur le 20 décembre prochain au Cinéma ABC Toulouse.

Infos : abc-toulouse.fr