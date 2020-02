Avant-Première : Michaël Youn et Arnaud Ducret présentent Divorce Club au CGR Blagnac !

Le samedi 07 mars, Michaël Youn présentera son nouveau long métrage, « Divorce Club », en avant-première au CGR Blagnac en compagnie de son acteur principal Arnaud Ducret.

Pour son troisième long métrage, Michaël Youn s’attaque au divorce dans une comédie déjanté. Le réalisateur réunit un casting dingue avec en tête de gondole l’excellent Arnaud Ducret. Autour de lui graviteront François-Xavier Demaison, Caroline Anglade, Youssef Hadji, Audrey Fleurot, Charlotte Gabris, Benjamin Biolay et bien entendu Michaël Youn.

Prévu pour le 25 mars prochain, le film sera présenté en avant-première au CGR Blagnac le 7 mars prochain en présence d’Arnaud Ducret et Michaël Youn. L’occasion de découvrir le lauréat du Prix de l’Alpe d’Huez 2020.

Avant-Première de Divorce Club

Samedi 07 mars à 16h

CGR Blagnac

https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/

Synopsis: Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du » Divorce Club «