Avant-Première du film La Dérive des Continents à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Cinéma ABC de Toulouse propose ce vendredi 19 aout une avant-première du film La dérive des Continents en la présence de son réalisateur Lionel Baier.

Après Comme des voleurs (à l’est) en Pologne et Les Grandes ondes (à l’ouest) au Portugal, Lionel Baier présente La dérive des continents (au sud), le troisième film d’une tétralogie sur l’Europe. On pourra enfin découvrir ce long métrage le 19 aout avec un casting exceptionnel : Isabelle Carré, Théodore Pellerin et Ursina Lardi.

Synopsis : Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

Infos : abc-toulouse.fr