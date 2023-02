Avant-Première du film De Grandes Espérances à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le réalisateur Sylvain Desclou sera présent au Cinéma ABC Toulouse le 15 mars pour présenter son film De Grandes Espérances.

Le mercredi 15 mars à 20h30, le Cinéma ABC Toulouse recevra le réalisateur Sylvain Desclou qui vient présenter en avant-première DE GRANDES ESPÉRANCE, thriller politique avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot…

Dans ce nouveau long métrage , on suit l’histoire de Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un milieu modeste, préparant l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. Et tous les coups deviennent permis.

Pour découvrir le film, rendez-vous le 15 mars au Cinéma ABC : www.abc-toulouse.fr