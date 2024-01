Avant-Première: D’Jal présente Opération Portugal 2 près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste D’Jal présentera la suite du film Opération Portugal le 28 janvier au CGR Blagnac lors d’une avant-première exceptionnelle.

En 2021, D’Jal débarquait sur les écrans avec le film Opération Portugal. Avec 450 000 entrées au Box Office, dans une période de pandémie, le long métrage avait connu un succès en streaming sur Prime Video en décembre 2022. L’équipe est de retour pour une suite dans « Opération Portugal 2 : La vie de château ».

Dans ce second opus, Hakim alias Joaquim (D’Jal), policier maladroit et gaffeur, est de retour ! Il doit déjouer les plans d’un promoteur véreux : le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le Château du Comte mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, à qui il a caché sa mission. Rien ne se passe comme prévu et Hakim et sa bande de pieds nickelés, dépassés, vont aller de catastrophes en catastrophes. Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple.

D’jal présentera le film le 28 janvier 2024 lors d’une avant-première au CGR Blagnac.

Réservations : https://www.cgrcinemas.fr/