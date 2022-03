Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le CGR Blagnac propose une avant-première exceptionnelle du film « J’adore ce que vous faites » en présence du réalisateur Philippe Guillard, et des comédiens Artus et Gérard Lanvin le 18 avril prochain.

Philippe Guillard est de retour au cinéma avec une nouvelle comédie. Dans « J’adore ce que que vous faites », on retrouve Gérard Lanvin, acteur fétiche du cinéaste depuis le Fils à Jo, en compagnie d’un nouveau venu dans la famille : Artus. Le réalisateur signe une comédie humaine et extrêmement drôle sur la relation entre un fan et une star de cinéma.

synopsis : Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Rendez-vous le lundi 18 avril à 18h30 au CGR Blagnac avec une présentation du film par l’équipe avant la séance.

Réservations : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/