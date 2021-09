Avant-Première de « Barbaque » le nouveau film de Fabrice Eboué à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre du festival FIFIGROT, Fabrice Eboué présentera son nouveau film « Barbaque » au Gaumont Toulouse Wilson le vendredi 24 septembre à 22h45.

Dans son nouveau long métrage comme réalisateur, Fabrice Eboué embarque Marina Fois dans une comédie noire. Pour son 4e film (après « Coexister », « Le Crocodile du Botswanga » et « Case Départ »), l’humoriste raconte l’histoire d’un boucher et de sa femme qui font face à la vague végane à leur façon. C’est sanglant et cruellement drole.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on peut découvrir la bande-annonce de Barbaque avant la sortie le 27 octobre prochain en salle.