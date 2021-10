Audrey Vernon présente son seule en scène près de Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi 20 octobre, Audrey Vernon présente son seule en scène « Billion Dollar Baby » à l’Aria de Cornebarrieu.

Après « Comment épouser un milliardaire », Audrey Vernon revient sur la scène de l’Aria pour la suite de son spectacle dans lequel elle nous racontait son bonheur d’épouser un homme riche afin d’échapper à sa condition de comédienne désargentée. Ce one woman show économique, dont le point de départ est la liste annuelle des milliardaires du magazine Forbes, mettait en scène un personnage de future mariée faussement ingénue passionnée par les biographie de Bill Gates ou Warren Buffet. Le spectacle a été joué plus de 500 fois en 10 ans, traduit en 6 langues et mis en scène dans trois pays (Italie, France et Québec).

Dans BILLION DOLLAR BABY, la jeune mariée attend désormais un bébé de son milliardaire de mari.

Toujours aussi concernée, la comédienne nous fait réfléchir sur notre façon d’exister, nous informe et continue de nous faire croire que l’on peut encore changer les choses, nous captive et réussit à nous faire rire !

Réservations : https://ardei-soft.com/cornebarrieu/evenements.html