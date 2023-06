Asteroid City, Elementaire, Sisu…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Dans les sorties au cinéma cette semaine, découvrez la nouvelle oeuvre poétique de Wes Anderson, « Asteroid City », le retour de Pixar au top avec « Elementaire », la folie furieuse de Sisu, et de l’humour avec « Le Challenge » et « 38°5 quai des orfèvres ».

Élémentaire de Peter Sohn

Dans une ville où les habitants – feu, eau, terre et air – vivent ensemble, un couple improbable formé d’Ember – une jeune femme dynamique et enthousiaste – et de Wade – un jeune homme aussi cool que discret – est sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire : ce qu’ils ont en commun.

Asteroid City de Wes Anderson

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité.

Le Challenge de Gene Stupnitsky

Avec Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti

Sur le point de perdre sa maison d’enfance, Maddie tombe sur une offre d’emploi intrigante : parents fortunés cherchent quelqu’un pour emmener Percy, leur fils introverti de 19 ans, dans une série de « dates » afin de le décoincer avant qu’il ne parte pour l’université.

SISU – De l’Or et du Sang de Jalmari Helander

Avec Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan

Finlande, 1944. Dans la nature sauvage et hostile de la Laponie, alors occupée par les nazis, un ancien soldat découvre un gisement d’or.Prêt à tout pour sauver son précieux butin, il ne reculera devant rien, quitte à devoir assassiner jusqu’au dernier SS qui se trouverait sur son chemin.

38°5 quai des orfèvres de Benjamin Lehrer

Avec Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin

Panique quai des Orfèvres ! Un tueur en série, surnommé le Ver(s) Solitaire, sème des alexandrins sur des scènes de crime, causant terreur et confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice enthousiaste, se voit confier cette affaire sous la supervision du légendaire commissaire Keller.