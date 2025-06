Apocalypse Z : L’Invasion Zombie Débarque au Domaine de Pontié à Cornebarrieu ce Samedi !

Partager Facebook

Cornebarrieu, près de Toulouse, préparez-vous à une nuit de survie et d’adrénaline ! L’association The Kmeleon vous invite à vivre une expérience immersive unique : « Apocalypse Z », le samedi 14 juin 2025 au Domaine de Pontié. Repoussez vos limites, testez votre cardio face aux zombies, rejoignez une équipe incroyable et incarnez un personnage pour une soirée pas comme les autres !

L’instant d’une soirée, oubliez le quotidien et plongez dans un univers post-apocalyptique où les morts-vivants règnent en maîtres. Pas besoin d’écrans ou de scanners : l’objectif est de revenir aux vraies valeurs humaines en misant sur la cohésion d’équipe, le partage et la bienveillance face à l’horreur !

Le Scénario : Missions, Énigmes et Antidotes

Le principe est simple mais intense : des énigmes à résoudre et des missions à accomplir vous seront confiées. Chaque succès vous donnera potentiellement l’opportunité de gagner des antidotes ou des bracelets immunitaires. Votre objectif ? Les ramener aux scientifiques, qui analyseront si vous avez été contaminé au cours de votre parcours semé d’embûches et de rencontres terrifiantes.

Bon à savoir avant de vous lancer dans l’Apocalypse :

Deux options pour participer : Incarnerez-vous un survivant luttant pour sa vie, ou rejoindrez-vous les rangs des bénévoles pour faire partie de l’expérience côté coulisses (et peut-être même en tant que zombie) ?

Incarnerez-vous un luttant pour sa vie, ou rejoindrez-vous les rangs des pour faire partie de l’expérience côté coulisses (et peut-être même en tant que zombie) ? Durée de jeu flexible : Le temps de jeu varie de 1h à 2h, s’adaptant à votre rythme et à vos capacités de survie face à la horde !

Le temps de jeu varie de 1h à 2h, s’adaptant à votre rythme et à vos capacités de survie face à la horde ! Billetterie impérative : Attention, aucune vente de billets ne sera possible le jour J ! La billetterie ferme impérativement 48h avant l’événement. Anticipez votre inscription pour ne pas manquer cette expérience !

Attention, La billetterie ferme impérativement 48h avant l’événement. Anticipez votre inscription pour ne pas manquer cette expérience ! Restriction d’âge : L’événement est interdit aux moins de 16 ans.

Que vous soyez un amateur de sensations fortes, un fan de zombies ou simplement en quête d’une expérience originale et immersive, « Apocalypse Z » est le rendez-vous à ne pas manquer !

Informations pratiques :

Préparez votre stratégie, votre courage, et vos jambes… l’Apocalypse arrive !