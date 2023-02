Ant-Man, L’Astronaute, Juste Ciel…les sorties au cinéma de la semaine !

Partager Facebook

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir le 3e volet des aventures de Ant-Man et la Guêpe, Juste Ciel, l’Astronaute, Un homme Heureux et la femme de Tchaïkovski.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania de Peyton Reed

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Les super-héros Ant-Man et la Guêpe vont explorer la dimension subatomique, interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.

L’Astronaute de Nicolas Giraud

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Juste ciel ! de Laurent Tirard

Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

Un homme heureux de Tristan Séguéla

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est – et a toujours été – un homme.

La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov

Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.