Annulation du festival Grain de Sel 2021

Prévu normalement au printemps chaque année à Castelsarrasin, le Festival Grain n’aura pas lieu en 2021.

L’an dernier, les organisateurs avaient reporté le festival du mois de mai à l’automne 2021 .Deux semaines avant le début, ils ont du annulé les concerts. »L’année 2020 a bien éprouvé tout notre microcosme avec l’annulation de notre édition de mai un mois avant et l’espoir d’une édition automnale qui s’est définitivement perdue deux semaines avant l’ouverture des portes de la salle Jean-Moulin de Castelsarrasin » explique les organisateurs.

Dès lors, face aux incertitudes des semaines et des mois à venir, et ce malgré les dernières annonces du Ministère de la Culture qui laissent entrevoir le retour de quelques événements cet été, l’association Les Amis de Pierre, les équipes de production du Réseau Spedidam, la SPEDIDAM l’alliée d’une vie d’artiste et la ville de Castelsarrasin ont d’un commun accord, décidé que le Festival Grain de Sel n’aura pas lieu en 2021.

Mais les organisateurs le répètent : » Il ne s’agit pas ici de baisser les bras ou de se résigner, mais les conséquences de telles annulations sont trop importantes et nous ne pouvons encore fragiliser notre association, nos prestataires et solliciter nos partenaires qui sont à nos côtés depuis le début de la pandémie. »

Le festival reste donc en sommeil une année encore, une longue hibernation pour mieux renaître au printemps 2022 !