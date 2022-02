Anne Parillaud en dédicaces à Cultura Balma

Partager Facebook

Dans le cadre de la sortie de son premier roman » Les Abusés « , l’autrice Anne Parillaud sera présente pour une séance de dédicace le vendredi 11 février 2022 de 20h à 22h dans votre magasin Cultura Balma.

Connu pour sa carrière d’actrice et son rôle césarisé de Nikita, Anne Parillaud a dévoilé en avril 2021 son premier roman « Les Abusés ». Dans ce roman « non autobiographique » mais très intime, l’autrice s’interresse à la relation toxique entre un père et sa fille. Un texte fort évoquant l’inceste.

L’actrice sera interviewé par le journaliste Pascal Alquier puis dédicacera son livre lors de cette rencontre à Cultura Balma près de Toulouse.

Pour vous inscrire et en savoir plus : https://www.facebook.com/events/474508944182718/

L’histoire : C’est une petite avec des habits de grande. Une enfant à qui on ne demande pas son avis et qui obéit par peur d’être sanctionnée ou mal-aimée.

Sous les regards violés de tendresse, elle est devenue cette chose que l’on prend. Une fleur en pot, un corps inanimé, désincarné, mort presque. Un corps que seule l’ivresse amoureuse peut raviver. De quoi est faite cette espèce d’amour qui l’obsède ? Quel est l’empire qui s’exerce sur sa personne, la soulève vers des êtres indignes qui abuseront…

Les abusés de Anne Parillaud aux éditions Robert Laffont