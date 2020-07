Altigone dévoile sa programmation 2020-2021

Partager Facebook

Découvrez la programmation pour la saison prochain dans la salle Altigone à Saint-Orens de Gameville près de Toulouse.

Comme de nombreuses salles, Altigone a du mettre fin brusquement à la saison en cours en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19. Juste avant l’été, la programmation de la prochaine saison a été dévoilé et nous promet de beaux rendez-vous. Tout prendre corps le 11 septembre prochain avec la pièce « L’hotel du Libre Echange », uen production Grenier Théatre et Compagnie Coeur et Jardin.

Théâtre, Danse, Concerts, seul en scène, humour, il y en aura pour tous les goûts. Parmi les grands rendez-vous de la prochaine saison, le concert de Fabian Ordonez le 9 octobre, le spectacle de Sellig le 11 octobre, la pièce Bronx avec Francis Huster le 20 novembre, Marc Lavoine en concert le 27 novembre, Pablo Mira le 5 décembre, la compagnie L’Esquisse joue Molière en janvier 2021, Mathieu Madenian le 13 février, la pièce Louis XVI.fr de et avec Patrick Sébastien et pour terminer le Toulouse Con tour de Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious le 14 mai 2021.

Toute la programmation et les réservations: www.altigone.fr